Ідентифіковано рашистів, які розстріляли цивільні авто у Київській області

08:07 06 січня Київ, Україна

У березні на житомирській трасі окупанти облаштували бойову позицію, де розстрілювали автомобілі з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися. В результаті 13 людей загинули, а шість отримали поранення. Наразі правоохоронці ідентифікували десятьох військових, які причетні до цього.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в АР Крим та місті Севастополь Олександр Климовський.

На початку повномасштабного вторгнення одними з перших на територію України з білорусі увійшли дві батальйонні тактичні групи зі складу 5-ї окремої танкової бригади росії. Окупанти рухалися у напрямку Києва. 3 березня вони вийшли на житомирську трасу. Одна батальйонна тактична група зайняла позицію у селі Березівка, друга – на заправці біля села Міла.
“Саме друга батальйонна тактична група здійснила найбільше розстрілів та вбивств на житомирській трасі. російські танки розмістилися за заправкою, біля неї та навпроти неї, а потім перекрили рух в обох напрямках. Наступного дня, 4 березня, загарбники розстріляли п'ять автомобілів. Тоді загинуло семеро українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення”, – розповідає Климовський.
Відомо, що першими під обстріл потрапили два автомобілі. В одному з них було подружжя, яке змогли вижити. У другому – сім'я з маленькою дитиною. На них окупанти влаштували справжнє полювання і почали вести по машині щільний вогонь.

Внаслідок обстрілу дворічна дівчинка та її батько отримали вогнепальні поранення, а мати загинула. Важкопоранений батько на руках з дитиною пройшов пішки значну відстань, а потім до найближчого українського блокпоста їх підвіз водій, що проїжджав повз. Там постраждалим було надано медичну допомогу.

7 березня окупанти обстріляли колону, в якій їхало близько 15 транспортних засобів. Під вогнем опинилися перші три автомобілі.
“Кадри розстрілу автомобіля, який їхав одним із перших у колоні, облетіли весь світ. У машині була сім'я з 7-річною дитиною, а також їхня сусідка. Мати дитини загинула відразу внаслідок обстрілу. Батько, намагаючись врятувати сина, вийшов із машини з піднятими руками. Його розстріляли російські військові на очах у хлопчика. Жінку з дитиною забрали окупанти. Вони були впевнені, що ведуться на розстріл, але в останній момент їх відпустили”, – зазначають у Національній поліції України.
Слідчі встановили, що російські військові з 4 по 25 березня розстріляли 10 транспортних засобів. В результаті 13 людей загинули, шестеро отримали поранення.

Правоохоронці встановили більшу частину особового складу 5 окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії східного військового округу збройних сил російської федерації. Також вони оголосили про підозру командиру батальйону 5 ОТБр, який керував розстрілом автоколони цивільних людей на житомирській трасі.
"Крім того, зібрані докази причетності до розстрілів інших військовослужбовців російської федерації. Оперативники та слідчі ідентифікували та створили базу фотографій 400 окупантів, які брали активну участь у бойових діях та вчиняли військові злочини на Київщині”, – підсумував Климовський.