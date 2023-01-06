Ідентифіковано рашистів, які розстріляли цивільні авто у Київській області

08:07 06 січня Київ, Україна

У березні на житомирській трасі окупанти облаштували бойову позицію, де розстрілювали автомобілі з цивільними людьми, які намагалися евакуюватися. В результаті 13 людей загинули, а шість отримали поранення. Наразі правоохоронці ідентифікували десятьох військових, які причетні до цього.



Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в АР Крим та місті Севастополь Олександр Климовський.



На початку повномасштабного вторгнення одними з перших на територію України з білорусі увійшли дві батальйонні тактичні групи зі складу 5-ї окремої танкової бригади росії. Окупанти рухалися у напрямку Києва. 3 березня вони вийшли на житомирську трасу. Одна батальйонна тактична група зайняла позицію у селі Березівка, друга – на заправці біля села Міла.

“Саме друга батальйонна тактична група здійснила найбільше розстрілів та вбивств на житомирській трасі. російські танки розмістилися за заправкою, біля неї та навпроти неї, а потім перекрили рух в обох напрямках. Наступного дня, 4 березня, загарбники розстріляли п'ять автомобілів. Тоді загинуло семеро українців, ще четверо отримали вогнепальні поранення”, – розповідає Климовський.

Відомо, що першими під обстріл потрапили два автомобілі. В одному з них було подружжя, яке змогли вижити. У другому – сім'я з маленькою дитиною. На них окупанти влаштували справжнє полювання і почали вести по машині щільний вогонь.



Внаслідок обстрілу дворічна дівчинка та її батько отримали вогнепальні поранення, а мати загинула. Важкопоранений батько на руках з дитиною пройшов пішки значну відстань, а потім до найближчого українського блокпоста їх підвіз водій, що проїжджав повз. Там постраждалим було надано медичну допомогу.



7 березня окупанти обстріляли колону, в якій їхало близько 15 транспортних засобів. Під вогнем опинилися перші три автомобілі.

“Кадри розстрілу автомобіля, який їхав одним із перших у колоні, облетіли весь світ. У машині була сім'я з 7-річною дитиною, а також їхня сусідка. Мати дитини загинула відразу внаслідок обстрілу. Батько, намагаючись врятувати сина, вийшов із машини з піднятими руками. Його розстріляли російські військові на очах у хлопчика. Жінку з дитиною забрали окупанти. Вони були впевнені, що ведуться на розстріл, але в останній момент їх відпустили”, – зазначають у Національній поліції України.

Слідчі встановили, що російські військові з 4 по 25 березня розстріляли 10 транспортних засобів. В результаті 13 людей загинули, шестеро отримали поранення.



Правоохоронці встановили більшу частину особового складу 5 окремої танкової бригади 36 загальновійськової армії східного військового округу збройних сил російської федерації. Також вони оголосили про підозру командиру батальйону 5 ОТБр, який керував розстрілом автоколони цивільних людей на житомирській трасі.