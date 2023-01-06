Ідентифіковані особи омоновців, які катували мешканців Запорізької області

Фахівці СБУ встановили особи ще трьох російських окупантів, які брали участь у викраденнях та тортурах мирних мешканців захоплених районів Запорізької області.
Про це повідомила СБУ у Telegram.
За даними спецслужби, один із зловмисників – це командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії.
Після захоплення Мелітополя його призначили військовим комендантом окупаційної адміністрації українського міста. На цій "посаді" виконував завдання москви щодо придушення руху опору на території Приазов'я. Для цього сформував "каральні загони", які проводили масові облави у будинках місцевих мешканців.
Під час таких нальотів росіяни викрадали людей і відвозили їх у катівні "військової комендатури" росії. Там із постраждалих "вибивали" інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.
Ще двома військовими злочинцями є співробітники Махачкалинського загону міліції особливого призначення (відомішого як ОМОН) управління росгвардії по республіці Дагестан.
На початку окупації Василівського району вони увійшли до складу створеної агресором "комендатури" росії: один на "посаді" заступника керівника окупаційного органу, а інший - його помічника.
Встановлено, що вони особисто брали участь у незаконних затриманнях та тортурах українських громадян, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум та постійно погрожували вбивством близьких родичів.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
Про це повідомила СБУ у Telegram.
За даними спецслужби, один із зловмисників – це командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення росгвардії.
Після захоплення Мелітополя його призначили військовим комендантом окупаційної адміністрації українського міста. На цій "посаді" виконував завдання москви щодо придушення руху опору на території Приазов'я. Для цього сформував "каральні загони", які проводили масові облави у будинках місцевих мешканців.
Під час таких нальотів росіяни викрадали людей і відвозили їх у катівні "військової комендатури" росії. Там із постраждалих "вибивали" інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.
Ще двома військовими злочинцями є співробітники Махачкалинського загону міліції особливого призначення (відомішого як ОМОН) управління росгвардії по республіці Дагестан.
На початку окупації Василівського району вони увійшли до складу створеної агресором "комендатури" росії: один на "посаді" заступника керівника окупаційного органу, а інший - його помічника.
Встановлено, що вони особисто брали участь у незаконних затриманнях та тортурах українських громадян, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум та постійно погрожували вбивством близьких родичів.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.
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