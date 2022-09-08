В.о. міністрів розширили повноваження

16:07 16 лютого Київ, Україна

Парламент прийняв законопроєкт №4531, згідно з яким анулюються урізані раніше повноваження виконавців обов'язків міністрів.

Відповідне рішення було прийнято ВР у вівторок, 16 лютого.



В редакції закону до першого читання такої норми не було, хоча профільний комітет наполягав на її необхідності. Тепер в.о. міністра може приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.



Які повноваження повернули в.о. міністрів

керівництво діяльністю міністерства;

затвердження планів роботи міністерства, звітів;

внесення прем'єр-міністру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра;

затвердження структури апарату міністерства, створення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства;

скасування актів територіальних органів міністерства;

позначення обов'язків першого заступника і заступників;

прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.

Документ передбачає, що тільки через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, ці повноваження виконавця обов'язків анулюються.



Верховна Рада схвалила цей закон в першому читанні ще на початку лютого. Він передбачає відновити конкурси на зайняття посад державних службовців.