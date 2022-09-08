В.о. міністрів розширили повноваження

Парламент прийняв законопроєкт №4531, згідно з яким анулюються урізані раніше повноваження виконавців обов'язків міністрів.
Відповідне рішення було прийнято ВР у вівторок, 16 лютого.
В редакції закону до першого читання такої норми не було, хоча профільний комітет наполягав на її необхідності. Тепер в.о. міністра може приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.
Які повноваження повернули в.о. міністрів
В редакції закону до першого читання такої норми не було, хоча профільний комітет наполягав на її необхідності. Тепер в.о. міністра може приймати рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є міністерство.
Які повноваження повернули в.о. міністрів
- керівництво діяльністю міністерства;
- затвердження планів роботи міністерства, звітів;
- внесення прем'єр-міністру пропозиції щодо призначення на посади першого заступника міністра, заступника міністра;
- затвердження структури апарату міністерства, створення, ліквідація, реорганізація за погодженням з Кабміном територіальних органів міністерства;
- скасування актів територіальних органів міністерства;
- позначення обов'язків першого заступника і заступників;
- прийняття рішень про розподіл бюджетних коштів.
Документ передбачає, що тільки через 60 днів, якщо все ще не буде призначено міністра, ці повноваження виконавця обов'язків анулюються.
Верховна Рада схвалила цей закон в першому читанні ще на початку лютого. Він передбачає відновити конкурси на зайняття посад державних службовців.
Верховна Рада схвалила цей закон в першому читанні ще на початку лютого. Він передбачає відновити конкурси на зайняття посад державних службовців.
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