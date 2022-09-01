Human Rights Watch звинуватила росію у насильницькому вивезенні українців

14:38 01 вересня Київ, Україна

Окупанти насильно вивозять українців у рф або на окуповані території України.

 
Про це йдеться у доповіді організації Human Rights Watch.

У звіті йдеться про те, що в Маріуполі мирним людям сказали, що вони можуть залишитися на окупованих територіях або виїхати до росії, але про виїзд на підконтрольну Україні територію їм слід забути.

Також до рф насильно вивезли деяких мешканців Харківської області. 70-річному чоловікові із села Руська Лозова, наприклад, окупанти сказали, що українська армія вб'є його за те, що він жив в окупації.

Деякі люди заявили, що приїхали до росії добровільно, щоб надалі виїхати до Європейського Союзу.
 
"Закони війни забороняють російським чи пов'язаним з росією силам примушувати українських цивільних осіб індивідуально чи масово евакуюватися до росії. Насильницьке переміщення є військовим злочином і потенційним злочином проти людяності і охоплює переміщення в обставинах, за яких особа погоджується переїхати тільки тому, що вона побоюється таких наслідків, як насильство, примус або затримання, якщо вона залишається, і держава, що окупує, користується цим", - наголошують у звіті.

Крім того, тисячі громадян України зазнали фільтрації. У мешканців Маріуполя збирали біометричні дані, у тому числі відбитки пальців, знімки обличчя, оглядали особисті речі та розпитували про їхні політичні погляди.

В організації наголошують, що процес фільтрації носить каральний та образливий характер, не має юридичної основи та порушує право на недоторканність приватного життя.