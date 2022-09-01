Human Rights Watch звинуватила росію у насильницькому вивезенні українців

"Закони війни забороняють російським чи пов'язаним з росією силам примушувати українських цивільних осіб індивідуально чи масово евакуюватися до росії. Насильницьке переміщення є військовим злочином і потенційним злочином проти людяності і охоплює переміщення в обставинах, за яких особа погоджується переїхати тільки тому, що вона побоюється таких наслідків, як насильство, примус або затримання, якщо вона залишається, і держава, що окупує, користується цим", - наголошують у звіті.