Human Rights Watch звинуватила росію у насильницькому вивезенні українців

Окупанти насильно вивозять українців у рф або на окуповані території України.
Про це йдеться у доповіді організації Human Rights Watch.
У звіті йдеться про те, що в Маріуполі мирним людям сказали, що вони можуть залишитися на окупованих територіях або виїхати до росії, але про виїзд на підконтрольну Україні територію їм слід забути.
Також до рф насильно вивезли деяких мешканців Харківської області. 70-річному чоловікові із села Руська Лозова, наприклад, окупанти сказали, що українська армія вб'є його за те, що він жив в окупації.
Деякі люди заявили, що приїхали до росії добровільно, щоб надалі виїхати до Європейського Союзу.
У звіті йдеться про те, що в Маріуполі мирним людям сказали, що вони можуть залишитися на окупованих територіях або виїхати до росії, але про виїзд на підконтрольну Україні територію їм слід забути.
Також до рф насильно вивезли деяких мешканців Харківської області. 70-річному чоловікові із села Руська Лозова, наприклад, окупанти сказали, що українська армія вб'є його за те, що він жив в окупації.
Деякі люди заявили, що приїхали до росії добровільно, щоб надалі виїхати до Європейського Союзу.
Крім того, тисячі громадян України зазнали фільтрації. У мешканців Маріуполя збирали біометричні дані, у тому числі відбитки пальців, знімки обличчя, оглядали особисті речі та розпитували про їхні політичні погляди.
В організації наголошують, що процес фільтрації носить каральний та образливий характер, не має юридичної основи та порушує право на недоторканність приватного життя.
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