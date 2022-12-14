Хоробрий народ України отримав премію імені Сахарова

У Страсбурзі сьогодні, 14 грудня, відбулася церемонія вручення премії Європейського парламенту імені Андрія Сахарова. Цього року нагороду отримав хоробрий народ України в особі президента Володимира Зеленського.
Про це повідомили у Європарламенті.
Нагорода, як зазначили у Європарламенті, наголошує на зусиллях Зеленського разом з роллю окремих людей, представників ініціатив громадянського суспільства, державних та громадських інституцій, зокрема:
Про це повідомили у Європарламенті.
Нагорода, як зазначили у Європарламенті, наголошує на зусиллях Зеленського разом з роллю окремих людей, представників ініціатив громадянського суспільства, державних та громадських інституцій, зокрема:
- Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка рятує людей, розчищає завали та боєприпаси, що не розірвалися, евакуює людей у безпечні місця;
- Юлії Паєвської ("Тайра") - української волонтерки та фельдшерки, засновниці евакомедичної частини "Ангели Тайри". З 2014 року вона рятувала життя військових та мирних жителів Донбасу, а у березні цього року під час евакуації мирних із Маріуполя потрапила в полон, де провела три місяці;
- Олександри Матвійчук – юриста-правозахисниці, голови "Центру громадянських свобод" – лауреата Нобелівської премії цього року. Вона фіксує військові злочини та злочини проти людяності, вчинені російською армією в Україні;
- Громадянського руху опору "Жовта стрічка" - який виник ще в окупованому росіянами Херсоні та відіграє важливу роль у захисті свободи слова та опорі російським намірам щодо окупованих територій;
- Івана Федорова – мера Мелітополя, якого викрали російські війська та замінили проросійським ставлеником. Серед українців Федоров став символом пригнічення та опору, прикладом мужності перед навалою.
Глава Європейського парламенту Роберта Мецола у своєму виступі наголосила, що ЄС стоятиме пліч-о-пліч з Україною у боротьбі.
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