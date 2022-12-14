Хоробрий народ України отримав премію імені Сахарова

14:59 14 грудня Київ, Україна





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Нагорода, як зазначили у Європарламенті, наголошує на зусиллях Зеленського разом з роллю окремих людей, представників ініціатив громадянського суспільства, державних та громадських інституцій, зокрема: У Страсбурзі сьогодні, 14 грудня, відбулася церемонія вручення премії Європейського парламенту імені Андрія Сахарова. Цього року нагороду отримав хоробрий народ України в особі президента Володимира Зеленського.Про це повідомили у Європарламенті.Нагорода, як зазначили у Європарламенті, наголошує на зусиллях Зеленського разом з роллю окремих людей, представників ініціатив громадянського суспільства, державних та громадських інституцій, зокрема:

Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), яка рятує людей, розчищає завали та боєприпаси, що не розірвалися, евакуює людей у безпечні місця;





Юлії Паєвської ("Тайра") - української волонтерки та фельдшерки, засновниці евакомедичної частини "Ангели Тайри". З 2014 року вона рятувала життя військових та мирних жителів Донбасу, а у березні цього року під час евакуації мирних із Маріуполя потрапила в полон, де провела три місяці;





Олександри Матвійчук – юриста-правозахисниці, голови "Центру громадянських свобод" – лауреата Нобелівської премії цього року. Вона фіксує військові злочини та злочини проти людяності, вчинені російською армією в Україні;





Громадянського руху опору "Жовта стрічка" - який виник ще в окупованому росіянами Херсоні та відіграє важливу роль у захисті свободи слова та опорі російським намірам щодо окупованих територій;





Івана Федорова – мера Мелітополя, якого викрали російські війська та замінили проросійським ставлеником. Серед українців Федоров став символом пригнічення та опору, прикладом мужності перед навалою.

“Агресія, що триває, є новим масштабом війни, яку росія розпочала проти України в лютому 2014 року після Української Революції Гідності, під час якої український народ вимагав від своєї країни йти проєвропейським шляхом. Неспровокована загарбницька війна росії проти України завдає величезних збитків українському народу. Вони не лише борються, щоб захистити свої будинки, суверенітет, незалежність та територіальну цілісність, але також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях битв проти жорстокого режиму, який прагне підірвати нашу демократію, послабити та розділити наш Союз”, – відзначили у Європарламенті.

Глава Європейського парламенту Роберта Мецола у своєму виступі наголосила, що ЄС стоятиме пліч-о-пліч з Україною у боротьбі.