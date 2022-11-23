Хорватія заблокувала участь своїх військових у місії ЄС для України

12:46 23 листопада Київ, Україна

Президент Хорватії Зоран Міланович заблокував участь збройних сил країни у навчальній місії, яку проводить Європейський Союз для України.



Про це повідомляє Vecernji List.

"Президент Республіки Хорватія Зоран Міланович відмовився давати попередню згоду на участь військовослужбовців Збройних сил Республіки Хорватія у місії ЄС, яка займається організацією навчання та навчанням українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, у своєму поясненні Міланович стверджує, що обставини участі хорватських військових у цій місії "незрозумілі" та "необґрунтовані".



Першу причину відмови Міланович бачить у тому, що міністр оборони "не уповноважений конституцією чи законом" домагатися попереднього схвалення президента: це нібито може робити лише Кабмін, сам президент і, можливо, хорватський парламент.



По-друге, у проєкті рішення конкретно не згадується ні діяльність, яку хорватські військовослужбовці здійснювали б за кордоном, ні дії чи діяльність, яку військовослужбовці ЗСУ здійснювали б на території Республіки Хорватія, пояснює видання. Третя причина полягає в тому, що Україна формально не вважається союзником Республіки Хорватія, війська якої можуть прибувати та приходити на навчання до Хорватії, як це прописано у Конституції та законах країни. Міланович наполягає, що немає ні правової бази, ні міжнародної угоди, щоби організовувати таку співпрацю з українською стороною.

"Для того, щоб застосування цього положення Конституції хоча б бралося до уваги, воно має стосуватися: а) збройних сил союзних країн і б) введення або дії таких сил відповідно до укладених міжнародних угод", - йдеться у повідомленні від представництва президента.

Навчальна місія для українських військовослужбовців – найбільша військова місія ЄС. Очікується, що у ній візьмуть участь близько 20 країн. Рішення про створення навчальної місії для 15 000 військовослужбовців з України вже було ухвалено міністрами закордонних справ 17 жовтня. Штаб-квартира місії знаходиться у Польщі та Німеччині, які проводять великі навчальні програми для українців. З країн, які не входять до ЄС, навчання також організовувала Великобританія. Угорщина була єдиною країною, яка утрималася від цього рішення, тому вона не братиме участі чи фінансуватиме місію. Австрія підтримає місію, але не братиме в ній активної участі.