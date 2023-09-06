Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 30 мільйонів євро

19:41 22 серпня Київ, Україна

Хорватія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 30 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським в Афінах.

«Хорватія завжди підтримувала Україну і продовжуватиме це робити. Ми надамо Україні новий пакет військової допомоги на суму 30 мільйонів євро. Ця допомога буде включати боєприпаси, зброю та інше військове обладнання», - сказав Пленкович.



Окрім військової допомоги, Хорватія та Україна також обговорюють питання розмінування та експорту українського зерна.

"Ми обговорювали з українським президентом можливість використання хорватських портів для експорту українського зерна. Порт Рієка – головний порт, який ми можемо використовувати. Однак нам необхідно погодити це з іншими країнами, які братимуть участь у транзиті зерна до Хорватії", - сказав Пленкович.



Він додав, що кілька тисяч тонн зерна вже вивезено із хорватських портів. Більшість його пішла до Італії, частина - на північ Африки. Проте у зв’язку з новими обставинами у Чорному морі ця тема знову стала актуальною.