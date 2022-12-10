Хороші новини найближчим часом очікуємо на Луганщину - Гайдай

08:44 10 грудня Київ, Україна

Українські військові підійшли впритул до Кремінної та перебувають за кілька кілометрів від міста. Про це у п'ятницю, 9 грудня, в ефірі телемарафону заявив голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

"Що дає мені можливість говорити про добрі новини найближчим часом, це те, що я бачу - як розвиваються події у напрямку Сватова та Кремінної. Хоча зараз на Сватове направили величезну кількість військ. І є навіть якась фантастична та дурна ідея у росіян – робити контрнаступ на Куп'янськ”, – сказав голова ОВА.

Гайдай зазначив, що деокупація Луганщини буде дуже складною, адже росіяни "добре підготувалися", щоби захищати свої позиції.

Водночас він висловив сподівання, що "взимку техніка піде швидше".

"Сили оборони України до кінця поточного року можуть звільнити на Луганщині ще кілька населених пунктів", - заявив він.

Глава ОВА додав, що "останні підготовлені підрозділи росіяни розмістили біля Сватового та Кремінної".

Раніше Гайдай розповів, що росіяни стягнули на Кремінський та Сватівський напрями тисячі мобілізованих резервістів, крім них там розташувалися "вагнерівці", "кадировці" та десантура.