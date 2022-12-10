Хороші новини найближчим часом очікуємо на Луганщину - Гайдай

Українські військові підійшли впритул до Кремінної та перебувають за кілька кілометрів від міста. Про це у п'ятницю, 9 грудня, в ефірі телемарафону заявив голова військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.
Гайдай зазначив, що деокупація Луганщини буде дуже складною, адже росіяни "добре підготувалися", щоби захищати свої позиції.
Водночас він висловив сподівання, що "взимку техніка піде швидше".
Глава ОВА додав, що "останні підготовлені підрозділи росіяни розмістили біля Сватового та Кремінної".
Раніше Гайдай розповів, що росіяни стягнули на Кремінський та Сватівський напрями тисячі мобілізованих резервістів, крім них там розташувалися "вагнерівці", "кадировці" та десантура.
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