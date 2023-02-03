Хофрайтер підтримав приєднання України до ЄС протягом 5-6 років

12:31 03 лютого Київ, Україна

Голова Європейського комітету Бундестагу Антон Хофрайтер прокоментував вступ України до ЄС протягом наступних 5-6 років.



Про це повідомляє Tagesschau.



Вступ раніше був би "швидше нереальним", сказав Хофрайтер. Але він також вважає, що це не повинно бути десять років.



Як зазначив політик "Зелених", важко уявити прийняття в ЄС країни, яка все ще перебуває в стані війни. Але вже можна було б вести переговори, вважає Хофрайтер. Це залежить від того, що Україна робить для того, щоби відповідати умовам вступу.

"Не можна сказати, що в Україні все добре з погляду стану держави", - сказав він. Серед проблем Хофрайтер назвав корупцію, верховенство права та свободу ЗМІ.



Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує вже цього року підійти до початку переговорів щодо членства у Європейському Союзі.