Хофрайтер підтримав приєднання України до ЄС протягом 5-6 років

Голова Європейського комітету Бундестагу Антон Хофрайтер прокоментував вступ України до ЄС протягом наступних 5-6 років.
Про це повідомляє Tagesschau.
Вступ раніше був би "швидше нереальним", сказав Хофрайтер. Але він також вважає, що це не повинно бути десять років.
Як зазначив політик "Зелених", важко уявити прийняття в ЄС країни, яка все ще перебуває в стані війни. Але вже можна було б вести переговори, вважає Хофрайтер. Це залежить від того, що Україна робить для того, щоби відповідати умовам вступу.
Про це повідомляє Tagesschau.
Вступ раніше був би "швидше нереальним", сказав Хофрайтер. Але він також вважає, що це не повинно бути десять років.
Як зазначив політик "Зелених", важко уявити прийняття в ЄС країни, яка все ще перебуває в стані війни. Але вже можна було б вести переговори, вважає Хофрайтер. Це залежить від того, що Україна робить для того, щоби відповідати умовам вступу.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що Україна заслуговує вже цього року підійти до початку переговорів щодо членства у Європейському Союзі.
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