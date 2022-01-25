Хмельницька область зустріла президента України

17:11 09 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський приїхав в Хмельницьку область, щоб перевірити хід робіт в рамках програми "Велике будівництво" і ознайомитися зі Стратегією розвитку регіону.



Відзначається, що глава держави перевірив, як йде реконструкція ділянки автомобільної дороги Р-48 Кам'янець-Подільський-Сатанів-Війтівці-Білогір'я і оглянув ділянку довжиною 28,9 км, від селища Сатанів до села Війтівці.

"Коли ви приїжджали, ви сказали: давайте її зробимо. 3 червня була поставлена задача, і до кінця сезону ми її зробимо", - пообіцяв президенту глава" Укравтодору "Олександр Кубрак.

За його словами, на початку липня цього року уряд виділив 210 мільйонів гривень на проведення поточного середнього ремонту. Підрядники почали оновлення траси 18 серпня. Зараз ділянка готова на 70%.

Всього в Хмельницькій області у цьому році планується відремонтувати 217,6 км доріг державного значення і 137 км - місцевого. Президент доручив збільшити кількість оновлених доріг місцевого значення. "Зараз це дуже важливо", - підкреслив Зеленський.

Також глава держави взяв участь у презентації проєкту Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Крім того, президент відвідав Хмельницький політехнічний коледж Національного університету "Львівська політехніка". Зеленському представили комп'ютерні системи, що дозволяють будувати будь-який процес господарювання за допомогою автоматизованої системи управління. Також показали 3D-принтер, який може створювати складні механізми за один раз.



Крім того, студенти продемонстрували тренажер для вдосконалення навичок практичного керування автомобілем.

"Аналоги вартістю 200 тисяч гривень, а цей обійшовся лише в 16 тисяч гривень", - похвалився студент-розробник.

Також глава держави взяв участь у телемості "Студентство об'єднує Україну", під час якого на зв'язку з Хмельницьким були студенти Маріупольського будівельного коледжу. Президент підкреслив, що вітає будь-яке об'єднання України. Адже це "гарантує нашу незалежність і суверенітет".

"Ви - на великій відстані, але відстань між вами - впевнений, її більше немає. І там, і тут люди однакові. Однаково молоді, однаково гарні, бачу це навіть через маски, бачу однаковий, дуже патріотичний одяг", - сказав Зеленський.





Глава держави поцікавився у маріупольських студентів, чи чують вони постріли. Йому відповіли, що зараз, під час перемир'я, в місті - а це в 15 км від лінії розмежування - все спокійно.