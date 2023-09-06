Херсонські колабораціоністи планують переміститися до Криму
15:51 14 серпня Київ, Україна
Херсонські
колабораціоністи, які співпрацюють з російськими військами, планують перемістити свій окупаційний "уряд" у тимчасово окупований Крим.
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Фейсбуці.
"Херсонщина. Є інформація, що так званий окупаційний уряд планують перемістити з Арабатської Стрілки до Криму", - наголосив Хлань.
За його словами, залишатися в області для росіян та зрадників стає надто небезпечним.
"Російські військові та колабораціоністи збираються на Арабатській Стрілці - там розміщують і "адміністрації", і проводять бойові навчання. Однак залишатися в області стає надто небезпечно. У Херсоні та області збільшується кількість партизанів, які завдають ударів по російських окупантах. Російські військові вже починають розуміти, що вони тут не господарі, і на них чекають великі проблеми", - заявив Хлань.
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