Херсонські колабораціоністи планують переміститися до Криму

За його словами, залишатися в області для росіян та зрадників стає надто небезпечним.

"Російські військові та колабораціоністи збираються на Арабатській Стрілці - там розміщують і "адміністрації", і проводять бойові навчання. Однак залишатися в області стає надто небезпечно. У Херсоні та області збільшується кількість партизанів, які завдають ударів по російських окупантах. Російські військові вже починають розуміти, що вони тут не господарі, і на них чекають великі проблеми", - заявив Хлань.