Херсонська область: реєстрації не вийшло, зате скандал вдався

17:41 25 вересень Київ, Україна

У Херсонській області реєстрація кандидатів у депутати на місцеві вибори завершилася гучним скандалом. У Генічеську не встиг вчасно подати списки та пройти процедуру реєстрації Віктор Плохушко. Треба відзначити, що і сам він теж балотувався на посаду голови Генічеської ОТГ.

Нагадаємо! Вчора опівночі закінчилася реєстрація всіх кандидатів на місцеві вибори.

Плохушко заявив, що реєстрацію спеціально зірвало керівництво партії «Слуга народу» в Херсонській області! Він і члени його команди звернулися до президента країни Володимира Зеленського.

"Шановний президент України! Володимир Зеленcький! До вас звертаються кандидати в депутати від партії «Слуга народу», яких вчора незаконно відмовилися реєструвати в територіальній виборчій комісії Генічеської міської громади.

Керівництво партії «Слуга народу» в Херсонській області зробило вcе, щоб партія «Слуга народу» не брала участі в цих виборах. Вона зірвала нашу реєстрацію та реєстрацію кандидата на пост генічеського міського голови».

На цю заяву відреагував голова Херсонської регіональної організації політичної партії «Слуга Народу» Юрій Соболевський. На сторінці в соцмережі Соболевський повідомляє:

«Хотів би прокоментувати ситуацію, яка виникла з приводу участі у виборах в Генічеської ОТГ політичної партії "Слуга Народу". Нашим кандидатом на посаду голови Генічеській ОТГ був обраний Плохушко Віктор. Також існував затверджений список кандидатів в депутати. Однак, з незрозумілих поки для нас причин, Віктор Плохушко прийняв рішення про самовисування на посаду голови ОТГ, відповідні документи (ймовірно, підготовлені заздалегідь) ним були подані в ТВК. Також за інформацією нашої довіреної особи, відповідальної за подачу документів, штаб Віктора Плохушка протягом останніх двох днів відмовлявся передати їй документи (кандидатів), під різними приводами, що унеможливлювало своєчасну їхню подачу в ТВК.

Ми однозначно пpоведемо ретельну перевірку всіх обставин цієї неприємної ситуації та опублікуємо її результати. Позиція про підтримку Віктора на виборах нашою партією не переглядалася. Хочеться вірити, що мова йде про людський фактор, а не про чергову виборчу інтригу. Поки запитань більше ніж відповідей».

Нагадаємо! 20 серпня в Херсоні президент Володимир Зеленський представив херсонську команду від партії "Слуга народу", яка піде на місцеві вибори.

Серед cлуг-кандидатів виявився і голова Щасливцівської сільської ради Віктор Плохушко. Як прогнозувалося, він повинен був боротися за пост глави Генічеської ОТГ від правлячої партії.