Херсонщина потребує гуманітарної підтримки, - Денисова

Херсонська область знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила в Telegram.
Також в області є проблема з електро-, газо- та водопостачанням.
Російські військові обстрілюють мирне населення, яке виходить на мітинги протесту.
Денисова наголосила, що подібні дії військ Російської Федерації з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.
Омбудсмен закликала міжнародне співтовариство вжити всіх заходів для припинення військової агресії та свавілля Росії на території України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі