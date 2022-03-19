Херсонщина потребує гуманітарної підтримки, - Денисова

06:25 17 березня Київ, Україна

Херсонська область знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила в Telegram.

«Через тимчасову окупацію в населених пунктах області, особливо невеликих, людям критично не вистачає медикаментів, а іноді й їжі. Доставити будь-які товари з інших регіонів України неможливо через агресивні дії та обстріли рашистських окупантів», – наголосила вона.

Також в області є проблема з електро-, газо- та водопостачанням.



Російські військові обстрілюють мирне населення, яке виходить на мітинги протесту.



Денисова наголосила, що подібні дії військ Російської Федерації з мирним населенням є грубим порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.



Омбудсмен закликала міжнародне співтовариство вжити всіх заходів для припинення військової агресії та свавілля Росії на території України.