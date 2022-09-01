Херсонців закликали не підходити до мостів, бо без їхнього знищення область не звільнити

09:16 23 серпня Київ, Україна

Херсонців закликають триматися якнайдалі від мостів.

 
Про це у Facebook написав перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

За словами Соболевського, розуміючи, що Збройні сили України не дадуть скористатися стаціонарними мостами, російські війська продовжують прискореними темпами зводити альтернативні конструкції для переправи особового складу та підвезення боєприпасів. Він зазначив, що будь-який міст на Херсонщині сьогодні – це об'єкт інфраструктури, який окупанти використовують у військових цілях.
 
"Такі об'єкти - законні цілі для ЗСУ. Без цього область не звільнити. Тримайтеся від мостів якнайдалі, яких би незручностей це не створювало",- закликає він.