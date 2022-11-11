Херсон майже повністю перебуває під контролем українських військ

Херсон майже повністю знаходиться під контролем українських військ, але поки що триває операція.
Про це заявив радник Міноборони України Юрій Сак, повідомляє ВВС.
Чиновник у коментарі журналістам повідомив, що Україна майже повністю поновила контроль над Херсоном, який дев'ять місяців перебував в окупації.
Спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров наголосив, що на тлі цих новин українцям не варто забувати про безпеку: необхідно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги та довіряти офіційним джерелам інформації.
Про це заявив радник Міноборони України Юрій Сак, повідомляє ВВС.
Чиновник у коментарі журналістам повідомив, що Україна майже повністю поновила контроль над Херсоном, який дев'ять місяців перебував в окупації.
Спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров наголосив, що на тлі цих новин українцям не варто забувати про безпеку: необхідно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги та довіряти офіційним джерелам інформації.
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