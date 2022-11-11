Херсон майже повністю перебуває під контролем українських військ

"Враховуючи всі загрози та ризики, що несе з собою нагнітання обстановки в регіоні, пов'язане з поразками ворожих сил на фронті, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими та мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму та правил дій, не довіряйте фейкам і джерелам інформації. Довіряйте силам оборони і не сповіщайте ворога про їхні дії заради вашої безпеки та захисту", - закликав він.