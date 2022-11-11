Херсон майже повністю перебуває під контролем українських військ

18:05 11 листопада Київ, Україна

Херсон майже повністю знаходиться під контролем українських військ, але поки що триває операція.

Про це заявив радник Міноборони України Юрій Сак, повідомляє ВВС.

Чиновник у коментарі журналістам повідомив, що Україна майже повністю поновила контроль над Херсоном, який дев'ять місяців перебував в окупації.

Спікер Оперативного командування Південь Владислав Назаров наголосив, що на тлі цих новин українцям не варто забувати про безпеку: необхідно реагувати на всі сигнали повітряної тривоги та довіряти офіційним джерелам інформації.
 
"Враховуючи всі загрози та ризики, що несе з собою нагнітання обстановки в регіоні, пов'язане з поразками ворожих сил на фронті, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими та мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму та правил дій, не довіряйте фейкам і джерелам інформації. Довіряйте силам оборони і не сповіщайте ворога про їхні дії заради вашої безпеки та захисту", - закликав він.