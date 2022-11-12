Херсон звільнено. Як розвиватимуться події на фронті?

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести війська з правого берега Херсонщини. Перші звістки про вхід ЗСУ до Херсона з'явилися у соцмережах вдень 11 листопада. Ближче надвечір звільнення Херсона підтвердило Міноборони України.
За оцінкою президента США Джо Байдена, наказ Росії відвести війська із західного берега Дніпра в районі Херсона - єдиного обласного центру, захопленого росією з початку повномасштабного вторгнення - свідчить про "справжні проблеми" Москви.
На переконання міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, росія "повільно програє" у війні в Україні. Міноборони Британії також повідомило, що незабаром завершить доставку Україні 1000 додаткових ракет "земля-повітря".
Проте окупанти готуються до оборони вже у Криму - відновлюють траншеї поблизу КПВВ "Чонгар" та Вірменська. Про це свідчать, зокрема, супутникові знімки, які оприлюднив OSINT-фахівець Бенджамін Пітер, повідомляє 24 канал.
Втім, дії ЗСУ мають звести ці плани нанівець. Як зазначив 10 листопада у коментарі Financial Times радник Міноборони України Сергій Кузан, деокупація Херсона буде "дуже великим ударом по російських силах": адже Херсонська область пов'язує материкову Україну з тимчасово окупованим росією півостровом Крим, а Херсон розташований приблизно за 100 км від вузького перешийка, яким окупанти перевозять боєприпаси з великих баз на півострові. Внаслідок деокупації Херсона три важливі дороги, а також низка російських логістичних об'єктів та складів боєприпасів виявляться в межах досяжності вогню ЗСУ.
До того ж, 10 листопада ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області: це був важливий пункт оборони та логістичний вузол для російських військ на херсонському напрямку.
Як уточнив О.Жданов, у "мобіків", які замінили на правому березі кадрових російських військових, тепер залишилося два варіанти: загинути чи здатися в полон ЗСУ.
Водночас, експерт прогнозує, що окупанти можуть частково перекинути своїх військових з лівого берега Дніпра на донецький напрямок. Туди, за його словами, росіяни кинули Тихоокеанську морську піхоту для посилення наступу в районі Вугледару – тому що їм зараз потрібна перемога, щоб перекрити ганебне політичне рішення щодо здачі Херсона.
На думку А. Жданова, це робиться для подальшої атаки на Слов'янськ – щоб відновити подачу води до Донецька, без чого це місто взимку окупантам доведеться евакуювати чи покинути, як і Херсон.
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