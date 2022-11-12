Херсон звільнено. Як розвиватимуться події на фронті?

11:35 12 листопада Київ, Україна

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести війська з правого берега Херсонщини. Перші звістки про вхід ЗСУ до Херсона з'явилися у соцмережах вдень 11 листопада. Ближче надвечір звільнення Херсона підтвердило Міноборони України.

За оцінкою президента США Джо Байдена, наказ Росії відвести війська із західного берега Дніпра в районі Херсона - єдиного обласного центру, захопленого росією з початку повномасштабного вторгнення - свідчить про "справжні проблеми" Москви.

На переконання міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, росія "повільно програє" у війні в Україні. Міноборони Британії також повідомило, що незабаром завершить доставку Україні 1000 додаткових ракет "земля-повітря".

Проте окупанти готуються до оборони вже у Криму - відновлюють траншеї поблизу КПВВ "Чонгар" та Вірменська. Про це свідчать, зокрема, супутникові знімки, які оприлюднив OSINT-фахівець Бенджамін Пітер, повідомляє 24 канал.

Втім, дії ЗСУ мають звести ці плани нанівець. Як зазначив 10 листопада у коментарі Financial Times радник Міноборони України Сергій Кузан, деокупація Херсона буде "дуже великим ударом по російських силах": адже Херсонська область пов'язує материкову Україну з тимчасово окупованим росією півостровом Крим, а Херсон розташований приблизно за 100 км від вузького перешийка, яким окупанти перевозять боєприпаси з великих баз на півострові. Внаслідок деокупації Херсона три важливі дороги, а також низка російських логістичних об'єктів та складів боєприпасів виявляться в межах досяжності вогню ЗСУ.

До того ж, 10 листопада ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області: це був важливий пункт оборони та логістичний вузол для російських військ на херсонському напрямку.

"Це велика заслуга наших Збройних Сил, зокрема артилерії та авіації, вони виносили там склади ворога, - оцінив звільнення Херсона в ефірі свого YouTube-каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. - Усі очікували, коли потенціал російського угруповання на правому березі буде знижено до нуля, того моменту, коли росіяни почнуть тікати. І ось цей день настав. Це рішення з боку російського командування було питанням часу, головна його суть у тому, що чим пізніше про нього було б оголошено, тим більшої шкоди ми б завдали. Це рішення продиктоване не гуманністю, про що говорив Шойгу. Суровікін, як не дивно, сказав правду: ми додавили росіян, які постали перед дилемою - або повністю загробити 40-тисячне угруповання на правому березі, або спробувати його зберегти. Вони ухвалили друге рішення".

Як уточнив О.Жданов, у "мобіків", які замінили на правому березі кадрових російських військових, тепер залишилося два варіанти: загинути чи здатися в полон ЗСУ.

Водночас, експерт прогнозує, що окупанти можуть частково перекинути своїх військових з лівого берега Дніпра на донецький напрямок. Туди, за його словами, росіяни кинули Тихоокеанську морську піхоту для посилення наступу в районі Вугледару – тому що їм зараз потрібна перемога, щоб перекрити ганебне політичне рішення щодо здачі Херсона.

На думку А. Жданова, це робиться для подальшої атаки на Слов'янськ – щоб відновити подачу води до Донецька, без чого це місто взимку окупантам доведеться евакуювати чи покинути, як і Херсон.