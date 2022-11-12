Херсон звільнено. Як розвиватимуться події на фронті?

11:35 12 листопада Київ, Україна

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести війська з правого берега Херсонщини. Перші звістки про вхід ЗСУ до Херсона з'явилися у соцмережах вдень 11 листопада. Ближче надвечір звільнення Херсона підтвердило Міноборони України.

За оцінкою президента США Джо Байдена, наказ Росії відвести війська із західного берега Дніпра в районі Херсона - єдиного обласного центру, захопленого росією з початку повномасштабного вторгнення - свідчить про "справжні проблеми" Москви.

На переконання міністра оборони Великобританії Бена Уоллеса, росія "повільно програє" у війні в Україні. Міноборони Британії також повідомило, що незабаром завершить доставку Україні 1000 додаткових ракет "земля-повітря".

Проте окупанти готуються до оборони вже у Криму - відновлюють траншеї поблизу КПВВ "Чонгар" та Вірменська. Про це свідчать, зокрема, супутникові знімки, які оприлюднив OSINT-фахівець Бенджамін Пітер, повідомляє 24 канал.

Втім, дії ЗСУ мають звести ці плани нанівець. Як зазначив 10 листопада у коментарі Financial Times радник Міноборони України Сергій Кузан, деокупація Херсона буде "дуже великим ударом по російських силах": адже Херсонська область пов'язує материкову Україну з тимчасово окупованим росією півостровом Крим, а Херсон розташований приблизно за 100 км від вузького перешийка, яким окупанти перевозять боєприпаси з великих баз на півострові. Внаслідок деокупації Херсона три важливі дороги, а також низка російських логістичних об'єктів та складів боєприпасів виявляться в межах досяжності вогню ЗСУ.

До того ж, 10 листопада ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області: це був важливий пункт оборони та логістичний вузол для російських військ на херсонському напрямку.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов

"Це велика заслуга наших Збройних Сил, зокрема артилерії та авіації, вони виносили там склади ворога, - оцінив звільнення Херсона в ефірі свого YouTube-каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. - Усі очікували, коли потенціал російського угруповання на правому березі буде знижено до нуля, того моменту, коли росіяни почнуть тікати. І ось цей день настав. Це рішення з боку російського командування було питанням часу, головна його суть у тому, що чим пізніше про нього було б оголошено, тим більшої шкоди ми б завдали. Це рішення продиктоване не гуманністю, про що говорив Шойгу. Суровікін, як не дивно, сказав правду: ми додавили росіян, які постали перед дилемою - або повністю загробити 40-тисячне угруповання на правому березі, або спробувати його зберегти. Вони ухвалили друге рішення".

Як уточнив О.Жданов, у "мобіків", які замінили на правому березі кадрових російських військових, тепер залишилося два варіанти: загинути чи здатися в полон ЗСУ.

Водночас, експерт прогнозує, що окупанти можуть частково перекинути своїх військових з лівого берега Дніпра на донецький напрямок. Туди, за його словами, росіяни кинули Тихоокеанську морську піхоту для посилення наступу в районі Вугледару – тому що їм зараз потрібна перемога, щоб перекрити ганебне політичне рішення щодо здачі Херсона.

На думку А. Жданова, це робиться для подальшої атаки на Слов'янськ – щоб відновити подачу води до Донецька, без чого це місто взимку окупантам доведеться евакуювати чи покинути, як і Херсон.

 