Харківські угоди: Азаров підозрюється в держзраді

Колишній прем'єр України Микола Азаров підозрюється в скоєнні дій, спрямованих на шкоду Україні.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Генпрокурора.
Повідомляється, що Азаров за попередньою змовою з Януковичем вчинив дії на шкоду суверенітетові України, її територіальній цілісності і недоторканності. За даними слідства, 20 квітня 2010 року він на території Росії погодився на нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років під приводом отримання знижки на газ.
Також повідомляється, що з 21 квітня по 23 квітня 2010 року він забезпечив узгодження проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту і закону про його ратифікацію без фактичного розгляду документів уповноваженими органами.
Крім того, колишній прем'єр на закритому засіданні Кабінету Міністрів підписав розпорядження про схвалення цієї Угоди урядом України і, в порушення закону "Про міжнародні договори України", вніс проєкт на розгляд президенту.
Ці дії дали можливість Януковичу підписати в Харкові відповідну Угоду, а 23 квітня внести законопроєкт про ратифікацію як невідкладний до Верховної Ради.
Слідство вважає, що в результаті підписання і ратифікації "Харківських угод" були штучно створені передумови для нарощування військ РФ в Криму, вторгнення російської армії і окупації півострова.
Також йдеться про те, що Азаров своїми діями допомагав в проведенні підривної діяльності проти України, яка полягала у втручанні в її внутрішню і зовнішню політику. А також в спробах скорочення економічного і оборонного потенціалу, зниження обороноздатності України та посилення економічної залежності від Росії.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу Генпрокурора.
Повідомляється, що Азаров за попередньою змовою з Януковичем вчинив дії на шкоду суверенітетові України, її територіальній цілісності і недоторканності. За даними слідства, 20 квітня 2010 року він на території Росії погодився на нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим умови продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ в Криму на 25 років під приводом отримання знижки на газ.
Також повідомляється, що з 21 квітня по 23 квітня 2010 року він забезпечив узгодження проєкту Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту і закону про його ратифікацію без фактичного розгляду документів уповноваженими органами.
Крім того, колишній прем'єр на закритому засіданні Кабінету Міністрів підписав розпорядження про схвалення цієї Угоди урядом України і, в порушення закону "Про міжнародні договори України", вніс проєкт на розгляд президенту.
Ці дії дали можливість Януковичу підписати в Харкові відповідну Угоду, а 23 квітня внести законопроєкт про ратифікацію як невідкладний до Верховної Ради.
Слідство вважає, що в результаті підписання і ратифікації "Харківських угод" були штучно створені передумови для нарощування військ РФ в Криму, вторгнення російської армії і окупації півострова.
Також йдеться про те, що Азаров своїми діями допомагав в проведенні підривної діяльності проти України, яка полягала у втручанні в її внутрішню і зовнішню політику. А також в спробах скорочення економічного і оборонного потенціалу, зниження обороноздатності України та посилення економічної залежності від Росії.
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