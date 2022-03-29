Харківська область: оперативна інформація станом на ранок 29 березня 2022 року від ДСНС України

12:46 29 березня Київ, Україна

За добу з 28 по 29 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 38 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж, викликаних обстрілами, 19 виїздів, 13 разів виїздили на гасіння пожеж в екосистемах, 2 рази на допомогу населенню.



Найбільшого обстрілу протягом доби ворог завдав по житлових масивах Київського району Харкова, де сталося 9 пожеж, а також по приватному сектору міста Люботин Харківського району, де одразу палало 7 житлових будівель. Також служби порятунку залучалися до гасіння 3 пожеж у Чугуївському районі області.



На одній із пожеж у місті Люботин рятувальники вилучили з-під завалу тіло загиблого чоловіка. Ще двоє людей, чоловіка та жінку, вдалося врятувати.



Піротехнічні підрозділи ДСНС також знешкодили артилерійські боєприпаси та залишки ракет. Було здійснено 37 залучень та знешкоджено 56 вибухонебезпечних предметів.