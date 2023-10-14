ХАМАС заявив, що вітає "зусилля Росії" і цінує "позицію" путіна

13:20 14 жовтня Київ, Україна

Росія відома своєю взаємодією з терористичними і радикальними організаціями, і не секрет, що у всіх військових конфліктах завжди знайдеться російський слід. Не стала винятком із кола "близьких друзів путіна" та ХАМАС.

Саме тому ісламське угруповання, яке управляє Газою, заявило 14 жовтня, що вітає "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти бойовиків.. Про це повідомляє CNN.

"Ми цінуємо позицію президента Росії Володимира Путіна з приводу сіоністської агресії проти нашого народу та його неприйняття облоги Газа, припинення поставок гуманітарної допомоги та нападів на безпечне громадянське населення", - йдеться у заяві ХАМАС.

Раніше російський диктатор путін закликав обидві сторони у бойових діях між Ізраїлем та ХАМАСом "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення.

Видання наголосило на цинічності заяв путіна, адже росія продовжує безжальну військову кампанію проти України і перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності.

Раніше повідомлялося, що путін знайшов "причини" війни в Ізраїлі. На думку глави Кремля, Ізраїль "зайняв частину палестинських земель", а США "нехтували механізмами врегулювання на Близькому Сході".