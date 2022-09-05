Хакери допомогли ЗСУ знищити базу рф біля окупованого Мелітополя
12:42 05 вересня Київ, Україна
Українські хакери допомогли ЗСУ знищити базу противника біля тимчасово окупованого Мелітополя.
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Українські хакери з групи Hackyourmom встановили координати російської військової бази біля Мелітополя, використовуючи фейкові акаунти привабливих дівчат. І тут "Cherchez la femme". І база ворожа - ВСЬО! - Тримаємо стрій і разом до Перемоги!" – пише Братчук.
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