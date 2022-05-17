Хакерська атака на МЗС Литви. Стався витік засекреченої інформації

09:17 13 серпня Київ, Україна

Чергова хакерська атака на інформаційні бази міжнародного значення сталася 12 серпня. За повідомленням, що виходить від президента Литви Гітанаса Науседи, в результаті кібератаки на МЗС країни стався витік засекреченої інформації.

"Є підстави вважати, що хакери під час атаки на МЗС Литви могли отримати доступ до документів під грифом секретності", - заявив литовський лідер. "Ми оцінюємо збиток, завданий цією кібератакою, - сказав Науседа.

За його словами, витік цієї інформації може завдати значної шкоди "перш за все союзникам" Литви. Він сказав, що не може розкрити деталі.

Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас припустив, що за атакою швидше за все стояли російські спецслужби.

У свою чергу, LRT повідомляє, що зловмисники могли отримати доступ до більш ніж 1,5 млн листів з листування з посольствами інших країн і НАТО, в тому числі по "Північному потоку-2", відносинах з Білоруссю і Китаєм.

Раніше в Пентагоні розповіли, як визначають хакерів з РФ. За їхніми словами, віруси, розроблені діючими на території Росії хакерами, не заражають комп'ютери, на яких російська мова встановлена за замовчуванням.