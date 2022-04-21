Гюндуз Мамедов про іноземних найманців у складі російських окупаційних військ

На боці російських найманців сьогодні воюють більше ніж 250 іноземних громадян з 31 країни світу.
Про це заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов повідомив ZN.UA в інтерв'ю, яке було опубліковане 24 листопада.
"У нас понад 20 тис. кримінальних правопорушень в більш ніж 5 тис. провадженнях. Ця статистика охоплює всі злочини, пов'язані зі збройним конфліктом. У них фігурує майже 9,5 тис. осіб. З них - сотні громадян РФ, в тому числі вище політичне і військове керівництво країни-агресора", - сказав він.
За даними заступника генпрокурора, в таких кримінальних провадженнях фігурують 250 найманців з 31 країни.
"Географія широка: Європа, Азія, Америка. Буквально з останнього - в кінці жовтня в ЄРДР внесли факт вербування, фінансування, навчання найманців громадянином Фінляндії для участі в конфлікті в складі незаконних збройних формувань РФ. Свою діяльність він вів у своїй країні: займався вербуванням, збором грошей, військового спорядження, покривав витрати на квитки, паспорти, візи. Був нагороджений медаллю "За визволення Криму", - пояснив Мамедов.
Він підкреслив, що військові злочини не мають термінів давності, і покарання "обов'язково настане".
"У нас понад 20 тис. кримінальних правопорушень в більш ніж 5 тис. провадженнях. Ця статистика охоплює всі злочини, пов'язані зі збройним конфліктом. У них фігурує майже 9,5 тис. осіб. З них - сотні громадян РФ, в тому числі вище політичне і військове керівництво країни-агресора", - сказав він.
За даними заступника генпрокурора, в таких кримінальних провадженнях фігурують 250 найманців з 31 країни.
"Географія широка: Європа, Азія, Америка. Буквально з останнього - в кінці жовтня в ЄРДР внесли факт вербування, фінансування, навчання найманців громадянином Фінляндії для участі в конфлікті в складі незаконних збройних формувань РФ. Свою діяльність він вів у своїй країні: займався вербуванням, збором грошей, військового спорядження, покривав витрати на квитки, паспорти, візи. Був нагороджений медаллю "За визволення Криму", - пояснив Мамедов.
Він підкреслив, що військові злочини не мають термінів давності, і покарання "обов'язково настане".
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