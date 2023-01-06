Гутерріш розпустив місію щодо встановлення фактів убивства військових у Оленівці

09:23 06 січня Київ, Україна





Про це 5 січня повідомив представник генсека Стефан Дюжаррік, йдеться у пресрелізі ООН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію щодо встановлення фактів удару по колонії в окупованій Оленівці Донецької області. Причина - в ООН "не відчули" "достатніх умов" для розгортання місії.Про це 5 січня повідомив представник генсека Стефан Дюжаррік, йдеться у пресрелізі ООН.

"Генеральний секретар вирішив розформувати свою місію щодо встановлення фактів щодо інциденту 29 липня 2022 року в Оленівці в Україні через відсутність умов, необхідних для розгортання місії на місці", - йдеться у повідомленні.

Про створення місії щодо встановлення фактів було оголошено 3 серпня 2022 року.



На питання про те, хто винен у зриві роботи місії, представник ООН сказав: "Основна причина – це гарантії безпеки. Ми мали політичну угоду. Але для такої складної, делікатної та небезпечної місії подивимося правді у вічі, що таке зона активних бойових дій. Нам потрібні чіткі гарантії безпеки та доступу з обох боків, і ми не відчували, що отримали їх”.



Дюжаррік не виключив, що місію відновлять, коли ООН отримає достатні гарантії.



На питання про те, що ООН витратила 5 місяців і має прозвітувати перед сім'ями загиблих, він зазначив, що "п'ять місяців – це довгий термін, і я можу вам сказати, що ми намагалися... дуже наполегливо. Як тільки ми відчуємо, що маємо належні гарантії безпеки та можемо йти, місія буде відновлена”.

Нагадаємо, в Оленівці росія утримує українців, під час удару 29 липня там загинуло понад 50 українських військовополонених. Україна назвала це масовим вбивством з боку росії і вимагала розслідування.