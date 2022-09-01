Гутерріш закликав терміново ввести довкола Запорізької АЕС периметр безпеки

17:25 11 серпня Київ, Україна

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав терміново запровадити навколо Запорізької АЕС периметр безпеки.

Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій у четвер, 11 серпня.

"Я закликаю збройні сили російської федерації та України негайно припинити всі військові дії в безпосередній близькості від станції і не завдавати ударів по її об'єктах чи околицях", – заявив Гутерріш.

Генсек ООН "настійно закликав" вивести будь-який військовий персонал та техніку з АЕС та утримуватися від будь-якого подальшого розміщення сил та техніки на об'єкті.

"Об'єкт не повинен використовуватися як частина будь-якої військової операції. Натомість необхідно терміново узгодити на технічному рівні безпечний периметр демілітаризації для забезпечення безпеки району", – наголосив Гутерріш.

Також він закликав сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний та безперешкодний доступ на Запорізьку АЕС.