Гутерреш розповів, як позбутися продовольчої кризи

19:06 01 червня Київ, Україна

Без повернення продовольства України та добрив росії завершення кризи неможливе.

Для цього війна в Україні "має закінчитися зараз же".



Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш під час пресконференції після зустрічі із прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон.

"Війна має закінчитися зараз же", - сказав він, зазначивши, що війна в Україні "створює страждання та спустошення".

За словами генсека, українське виробництво продуктів харчування та російське виробництво добрив мають повернутися на світовий ринок.



Гутерреш також закликав до швидких рішень щодо протидії продовольчій кризі, яка може виникнути в результаті війни і, перш за все, торкнутися країн, що розвиваються.



Крім того, Гутерреш заявив про прогрес у розблокуванні експорту українського зерна. За його словами, переговори йдуть вкрай складно і конкретної угоди поки що немає, але є надія та бажання досягти результату. Гутерреш розраховує на пакетну домовленість.