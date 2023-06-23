ГУР склало прогноз розвитку війни: зміни на фронті найближчими місяцями

Головне управління розвідки (ГУР) склало прогноз розвитку подій війни у найближчі місяці. Прогнозується, що протягом літа ситуація на фронті може зазнати значних змін.
Це було заявлено Вадимом Скибицьким, заступником голови ГУР Міноборони України, в інтерв'ю.
Очікується, що активні бойові дії продовжуватимуться до кінця літа. Однак перебіг осінньо-зимової кампанії значною мірою залежатиме від здатності російської федерації відновити свої втрати.
Скибицький зазначив, що зараз можна дати впевнений прогноз лише на найближчі 2-3 місяці.
Це було заявлено Вадимом Скибицьким, заступником голови ГУР Міноборони України, в інтерв'ю.
Очікується, що активні бойові дії продовжуватимуться до кінця літа. Однак перебіг осінньо-зимової кампанії значною мірою залежатиме від здатності російської федерації відновити свої втрати.
Скибицький зазначив, що зараз можна дати впевнений прогноз лише на найближчі 2-3 місяці.
За його словами, до середини літа стане зрозуміло, чи зможе росія реалізувати свої плани щодо модернізації, перегрупування та формування нових з'єднань.
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