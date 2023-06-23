ГУР склало прогноз розвитку війни: зміни на фронті найближчими місяцями

12:51 23 червня Київ, Україна

Головне управління розвідки (ГУР) склало прогноз розвитку подій війни у найближчі місяці. Прогнозується, що протягом літа ситуація на фронті може зазнати значних змін.

Це було заявлено Вадимом Скибицьким, заступником голови ГУР Міноборони України, в інтерв'ю.

Очікується, що активні бойові дії продовжуватимуться до кінця літа. Однак перебіг осінньо-зимової кампанії значною мірою залежатиме від здатності російської федерації відновити свої втрати.

Скибицький зазначив, що зараз можна дати впевнений прогноз лише на найближчі 2-3 місяці.
 
"Очікується продовження активних бойових дій як наступального, так і оборонного характеру, оскільки наша стратегічна мета полягає у звільненні всіх наших територій. Росія прагнутиме виконати свої завдання, щоб визначити, чи завершила вона свою "спеціальну військову операцію", чи ні", - вважає Скибицький.
 
За його словами, до середини літа стане зрозуміло, чи зможе росія реалізувати свої плани щодо модернізації, перегрупування та формування нових з'єднань.
 
"Російське командування вже офіційно оголосило про реформування та відновлення Ленінградського та Московського військових округів. Після цього ми зможемо оцінити можливості російської федерації та прогнозувати можливі дії росії в осінньо-зимову кампанію", - пояснив представник ГУР.