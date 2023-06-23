ГУР склало прогноз розвитку війни: зміни на фронті найближчими місяцями

12:51 23 червня Київ, Україна





Це було заявлено Вадимом Скибицьким, заступником голови ГУР Міноборони України, в інтерв'ю.



Очікується, що активні бойові дії продовжуватимуться до кінця літа. Однак перебіг осінньо-зимової кампанії значною мірою залежатиме від здатності російської федерації відновити свої втрати.



Скибицький зазначив, що зараз можна дати впевнений прогноз лише на найближчі 2-3 місяці. Головне управління розвідки (ГУР) склало прогноз розвитку подій війни у найближчі місяці. Прогнозується, що протягом літа ситуація на фронті може зазнати значних змін.Це було заявлено Вадимом Скибицьким, заступником голови ГУР Міноборони України, в інтерв'ю.Очікується, що активні бойові дії продовжуватимуться до кінця літа. Однак перебіг осінньо-зимової кампанії значною мірою залежатиме від здатності російської федерації відновити свої втрати.Скибицький зазначив, що зараз можна дати впевнений прогноз лише на найближчі 2-3 місяці.

"Очікується продовження активних бойових дій як наступального, так і оборонного характеру, оскільки наша стратегічна мета полягає у звільненні всіх наших територій. Росія прагнутиме виконати свої завдання, щоб визначити, чи завершила вона свою "спеціальну військову операцію", чи ні", - вважає Скибицький.

За його словами, до середини літа стане зрозуміло, чи зможе росія реалізувати свої плани щодо модернізації, перегрупування та формування нових з'єднань.