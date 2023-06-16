ГУР: росія готує техногенну катастрофу на заводі Кримський титан

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські окупаційні сили готуються до здійснення потенційної техногенної катастрофи на заводі Кримський титан, розташованому у тимчасово окупованому Армянську на півночі Криму.
Повідомлення про це було опубліковано 12 червня.
За даними, російські загарбники планують евакуювати місцеву "владу" та населення та замінувати хімічний завод.
Розвідка стверджує, що внаслідок вибуху Каховської ГЕС Північнокримський канал залишився без води, що серйозно порушило виробничі процеси до критичного рівня.
Повідомлення про це було опубліковано 12 червня.
За даними, російські загарбники планують евакуювати місцеву "владу" та населення та замінувати хімічний завод.
Розвідка стверджує, що внаслідок вибуху Каховської ГЕС Північнокримський канал залишився без води, що серйозно порушило виробничі процеси до критичного рівня.
Військові додали, що запланований теракт з боку російських загарбників призведе до штучної техногенної катастрофи, яка матиме жахливі наслідки.
Насамперед під загрозою опиняться окуповані місто Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області.
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