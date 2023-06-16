ГУР: росія готує техногенну катастрофу на заводі Кримський титан

15:22 12 червня Київ, Україна

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що російські окупаційні сили готуються до здійснення потенційної техногенної катастрофи на заводі Кримський титан, розташованому у тимчасово окупованому Армянську на півночі Криму.



Повідомлення про це було опубліковано 12 червня.



За даними, російські загарбники планують евакуювати місцеву "владу" та населення та замінувати хімічний завод.



Розвідка стверджує, що внаслідок вибуху Каховської ГЕС Північнокримський канал залишився без води, що серйозно порушило виробничі процеси до критичного рівня.

"Російські сили вважають за неможливе відновити нормальну роботу заводу в мінімально необхідному режимі. В інформаційному середовищі тимчасово окупованого Армянська з'явилися відомості про можливе припинення роботи Кримського титану. У той самий час інженерні підрозділи окупаційної армії Московії останні кілька днів замінували робочі приміщення підприємства, які наразі продовжують функціонувати, а також розмістили вибухівку на території заводу та його околицях", - заявили представники ГУР.



Військові додали, що запланований теракт з боку російських загарбників призведе до штучної техногенної катастрофи, яка матиме жахливі наслідки.

На Кримському титані використовується близько 200 тонн аміаку в процесі холодильного обладнання. У разі вибуху на заводі, аміачна хмара пошириться на прилеглі райони залежно від напряму вітру лише за пів години", - йдеться у повідомленні.

Насамперед під загрозою опиняться окуповані місто Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонської області.