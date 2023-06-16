ГУР: російські спецгрупи причетні до знищення Каховської ГЕС

16:54 09 червня Київ, Україна

Росія залучила окремі спеціальні групи для мінування та знищення греблі Каховської гідроелектростанції, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Про випадковість не йдеться - це цілеспрямований підрив зсередини. Було підкладено вибухівку. Зараз СБУ спільно з іншими органами проводить виробництво", - зазначив чиновник .

За його словами, відповідні служби розглядають ймовірні сценарії та наслідки вибуху ГЕС росіянами.



Юсов також підтвердив попередні дані, наведені українськими чиновниками, про причетність до знищення греблі 205 мотострілецької бригади Збройних сил Росії. На Каховській ГЕС діяли і спеціальні підрозділи російських військ, додав розвідник.

"Те, що озвучувалося Подоляком (радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк — ред.) та Гуменюк (керівник прес-центру Сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк — ред.) щодо людей, які робили — це правда. Але крім підрозділів, які відповідали, були залучені окремі спецгрупи. І на етапі закладки, і на етапі підриву", - пояснив Юсов.