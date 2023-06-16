ГУР: російські спецгрупи причетні до знищення Каховської ГЕС

Росія залучила окремі спеціальні групи для мінування та знищення греблі Каховської гідроелектростанції, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, відповідні служби розглядають ймовірні сценарії та наслідки вибуху ГЕС росіянами.
Юсов також підтвердив попередні дані, наведені українськими чиновниками, про причетність до знищення греблі 205 мотострілецької бригади Збройних сил Росії. На Каховській ГЕС діяли і спеціальні підрозділи російських військ, додав розвідник.
Служба безпеки 9 червня заявила, що отримала підтвердження того, що дамбу Каховської гідроелектростанції підірвала російська диверсійна група. Про це свідчить перехоплення телефонної розмови, отриманої СБУ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі