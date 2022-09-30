ГУР розповіло, як проводилися псевдореферендуми на окупованих територіях

16:15 30 вересня Київ, Україна

Псевдореферендуми координувалися адміністрацією президента росії та супроводжувалися потужною інформаційною кампанією, націленою на Європу.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю військовому телебаченню України.



Він зазначив, що на захоплених українських територіях постійно перебували російські чиновники, а представники федеральних органів росії надавали допомогу так званим виборчим комісіям.



За словами Скибицького, росія провела потужну інформаційну кампанію, основною метою якої було переконання європейської громадськості щодо дотримання окупантами норм міжнародного права.