ГУР розповіло, як проводилися псевдореферендуми на окупованих територіях

16:15 30 вересня Київ, Україна

Псевдореферендуми координувалися адміністрацією президента росії та супроводжувалися потужною інформаційною кампанією, націленою на Європу.

 
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибицький в інтерв'ю військовому телебаченню України.

Він зазначив, що на захоплених українських територіях постійно перебували російські чиновники, а представники федеральних органів росії надавали допомогу так званим виборчим комісіям.

За словами Скибицького, росія провела потужну інформаційну кампанію, основною метою якої було переконання європейської громадськості щодо дотримання окупантами норм міжнародного права.
 
“Російські пропагандисти у різних місцях створювали постановочні сюжети. Завозили людей із Ростовської області та Криму для того, щоб створити так звану масовку. Показати, наскільки люди тішаться, наскільки вони дружно йдуть голосувати. Цю картинку показуватимуть російському глядачеві та спробують переконати Європу, що це сталося відповідно до міжнародного права. Але ми розуміємо, що це фейк. Це ще одна потужна інформаційна кампанія, яку проводить рф, покриваючи свої злочини”, - підкреслив представник ГУР.