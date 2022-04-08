ГУР: Путін використовує тему Другої світової війни, як джерело пропаганди і фейків

Керівництво Кремля маніпулює темою Другої світової війни в своїх геополітичних цілях.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.
9 червня нижня палата парламенту РФ прийняла в остаточному читанні законопроєкт про внесення змін до закону Про увічнення перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. На початку липня його підписав глава Кремля Володимир Путін. Документ забороняє публічно заперечувати «вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини».
За словами Буданова, складається враження, що для Кремля Друга світова війна триває і є джерелом пропаганди і фейків, в першу чергу для росіян, «які виховуються на міфах так званої Вітчизняної війни як «народ-визволитель».
Глава ГУР заявив, що українська розвідка відстежує гібридні методи, які Кремль використовує для відбілювання своєї історії та історії СРСР:
«Цей наратив не тільки допомагає РФ ділити світ на своїх і чужих, а й мотивує і виправдовує російську збройну агресію, як і в Радянському Союзі, подається як "звільнення" або боротьба з "фашизмом"».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі