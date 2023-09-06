ГУР закликало українців на захоплених територіях збирати дані про псевдовибори

12:25 18 серпня Київ, Україна

Головне управління розвідки Міноборони звернулося до українців на тимчасово окупованих рф територіях із закликом збирати інформацію про псевдовибори, які хочуть провести загарбники.

Звернення ГУР опубліковано у Telegram-каналі відомства.
 
"Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Мета псевдовиборів - спроба легітимізувати окупацію та військові злочини, вчинені російською армією", - йдеться у повідомленні.

ГУР просить українців на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію про псевдовибори.

Інформація, яка може допомогти у розслідуванні:
  • про колабораціоністів з місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери тощо);
  • про так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
  • свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.
"Всі причетні до незаконного проведення виборів будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України та норм міжнародного права", - зазначає ГУР.