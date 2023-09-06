ГУР закликало українців на захоплених територіях збирати дані про псевдовибори

12:25 18 серпня Київ, Україна





Звернення Головне управління розвідки Міноборони звернулося до українців на тимчасово окупованих рф територіях із закликом збирати інформацію про псевдовибори, які хочуть провести загарбники.Звернення ГУР опубліковано у Telegram-каналі відомства.

"Кремлівський окупаційний режим планує імітацію проведення фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2023 року. Мета псевдовиборів - спроба легітимізувати окупацію та військові злочини, вчинені російською армією", - йдеться у повідомленні.



ГУР просить українців на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію про псевдовибори.



Інформація, яка може допомогти у розслідуванні:

про колабораціоністів з місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери тощо);

про так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;

свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.