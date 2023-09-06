ГУР закликало українців на захоплених територіях збирати дані про псевдовибори

Головне управління розвідки Міноборони звернулося до українців на тимчасово окупованих рф територіях із закликом збирати інформацію про псевдовибори, які хочуть провести загарбники.
Звернення ГУР опубліковано у Telegram-каналі відомства.
Звернення ГУР опубліковано у Telegram-каналі відомства.
ГУР просить українців на тимчасово окупованих територіях продовжувати надавати інформацію про псевдовибори.
Інформація, яка може допомогти у розслідуванні:
- про колабораціоністів з місцевих жителів та їхніх кураторів з росії (особиста інформація, адреси, номери авто, телефонні номери тощо);
- про так званих депутатів та представників окупаційних адміністрацій;
- свідчення фальсифікацій та нелегітимності проведення фейкових виборів.
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