ГУР опублікувало список зарубіжних компаній, що виробляють чіпи для ракет росії

17:20 25 листопада Київ, Україна

Головне управління розвідки Міноборони заявляє, що мікрочіпи для російських ракет продовжують виготовляти більше десятка іноземних компаній.



Зазначається, що рф використовує для виробництва ракет власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. Він був створений у 1982 році на замовлення Міноборони СРСР.



Цю систему ворог використовує для наведення ракет. Разом з тим, хоча технологія ГЛОНАСС російська, вона не може функціонувати без мікрочіпів іноземного виробництва.

"Чіпи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та ціляться в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - пояснили у розвідці.



Повідомляється, що близько 13 іноземних компаній продовжують виготовляти чіпи з підтримкою російської системи. Серед них Linx Technologies (США), Broadcom (США), Qualcomm (США), Telit (США), Maxim Integrated (США), TRIMBLE (США), Cavli Wireless (США), u-blox AG (Швейцарія), STMicroelectronics (Швейцарія), Sierra Wireless (Канада), NovAtel (Канада), Septentrio (Бельгія) та Antenova (Британія).



Росія продовжує закуповувати мікрочіпи завдяки численним підставним компаніям та дистриб'юторам. Ворог використовує ці елементи для виробництва безпілотників Орлан-10 та Shahed-136, РСЗВ Торнадо-С та Смерч, ракет Іскандер, Калібр та Кинжал, а також авіаційних та крилатих ракет X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.