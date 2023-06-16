ГУР про втрати "РДК" у Білгородській області: черговий фейк пропаганди росії

16:06 24 травня Київ, Україна

Рашистська пропаганда "зламалася" після подій на Білгородщині, оскільки не може нормально пояснити ключові моменти навіть внутрішній аудиторії.

На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Російська пропаганда розповідає про нібито великі втрати серед бійців "Російського добровольчого корпусу" у Білгородській області. Однак це лише вигадки. "Щодо втрат - ні, ця інформація не підтверджується. Це нашвидкуруч зліплені пропагандистські фейки і не більше. Там було багато смішних речей, зокрема генерал, який особисто "керував визволенням вулиці" та інші кумедні моменти", - пояснив Юсов.

За його словами, наразі в окупаційній владі Білгородської області спостерігається "продовження паніки, хаосу та невизначеності". Кремль дезорієнтований лояльним ставленням до повстанців серед місцевого російського населення, зазначив Юсов.

"Вже якийсь час російська пропаганда не може чітко і правильно пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. Весь світ побачив, що у росії розгортається справжнє внутрішнє протистояння між вільними людьми, громадянами, які хочуть жити в іншій країні, які засуджують злочини путіна, і власне злочинним режимом", — сказав Юсов.

Крім того, він повідомив, що ГУР має інформацію про те, що росія перекидає окупантів з лінії фронту в Україні на територію рф. Ця інформація, за словами Юсова, перевіряється та відстежується.



Ядерні боєприпаси, які росіяни вивезли з об'єкта Білгород-22 після вторгнення повстанців, наразі не повернули. Юсов каже, що експлуатація цього об'єкта під питанням.