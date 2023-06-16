ГУР про втрати "РДК" у Білгородській області: черговий фейк пропаганди росії

Рашистська пропаганда "зламалася" після подій на Білгородщині, оскільки не може нормально пояснити ключові моменти навіть внутрішній аудиторії.
На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.
Російська пропаганда розповідає про нібито великі втрати серед бійців "Російського добровольчого корпусу" у Білгородській області. Однак це лише вигадки.
За його словами, наразі в окупаційній владі Білгородської області спостерігається "продовження паніки, хаосу та невизначеності". Кремль дезорієнтований лояльним ставленням до повстанців серед місцевого російського населення, зазначив Юсов.
Крім того, він повідомив, що ГУР має інформацію про те, що росія перекидає окупантів з лінії фронту в Україні на територію рф. Ця інформація, за словами Юсова, перевіряється та відстежується.
Ядерні боєприпаси, які росіяни вивезли з об'єкта Білгород-22 після вторгнення повстанців, наразі не повернули. Юсов каже, що експлуатація цього об'єкта під питанням.
Ядерні боєприпаси, які росіяни вивезли з об'єкта Білгород-22 після вторгнення повстанців, наразі не повернули. Юсов каже, що експлуатація цього об'єкта під питанням.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі