ГУР: немає активного переміщення БПЛА "Шахед" з Ірану до росії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що наразі не зафіксовано активного переміщення безпілотних літальних апаратів (БПЛА) "Шахед" з Ірану до росії. Однак часткове виробництво даного типу дронів почалося на заводі в місті Алабуга, розташованому в Республіці Татарстан.
За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скибицького, Іран уже виконав перші контракти на постачання готових безпілотників-камікадзе до росії. Отже, на цей момент росія може отримувати лише обмежені партії БПЛА та компоненти для виробництва "Шахедів" на своїй території.
Скибицький зазначив, що ворог планував виробляти не менше 200 "Шахедів" на місяць, проте фактично виробництво почалося з менших обсягів. В основному це пов'язано з тим, що росія тільки почала збільшувати виробництво, і на цей момент в основному здійснюється збирання з компонентів, що поставляються з Ірану.
БПЛА "Шахед", які в росії перейменовані на "Герань-2", збираються на заводі в Алабузі. Крім того, у росії також функціонують пов'язані підприємства, які займаються постачанням компонентів для озброєних безпілотних апаратів.
За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скибицького, Іран уже виконав перші контракти на постачання готових безпілотників-камікадзе до росії. Отже, на цей момент росія може отримувати лише обмежені партії БПЛА та компоненти для виробництва "Шахедів" на своїй території.
Скибицький зазначив, що ворог планував виробляти не менше 200 "Шахедів" на місяць, проте фактично виробництво почалося з менших обсягів. В основному це пов'язано з тим, що росія тільки почала збільшувати виробництво, і на цей момент в основному здійснюється збирання з компонентів, що поставляються з Ірану.
БПЛА "Шахед", які в росії перейменовані на "Герань-2", збираються на заводі в Алабузі. Крім того, у росії також функціонують пов'язані підприємства, які займаються постачанням компонентів для озброєних безпілотних апаратів.
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