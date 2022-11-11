ГУР МО підтвердило входження ЗСУ до Херсона
16:40 11 листопада Київ, Україна
Підрозділи Збройних сил України вже заходять до Херсона
. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у п'ятницю, 11 листопада.
"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені", – йдеться у повідомленні.
У розвідці попередили, що кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.
"Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон", - попередили росіян у ГУР.
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