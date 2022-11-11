ГУР МО підтвердило входження ЗСУ до Херсона

16:40 11 листопада Київ, Україна

Підрозділи Збройних сил України вже заходять до Херсона . Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони у п'ятницю, 11 листопада.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів - під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України будуть припинені", – йдеться у повідомленні.



У розвідці попередили, що кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.