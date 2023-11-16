ГУР Міноборони показало кадри рейдів українських спецпризначенців до окупованого Криму
11:34 16 листопада Київ, Україна
У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура.
Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі ГУР
МОУ.
"Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України продовжують свій славний бойовий шлях, демонструючи хоробрість та холоднокровність під час бойових завдань!" – йдеться у повідомленні.
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