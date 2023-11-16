ГУР Міноборони показало кадри рейдів українських спецпризначенців до окупованого Криму

11:34 16 листопада Київ, Україна

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму, здійснених воїнами "Стугни" та "Братства" спецпідрозділу Тимура.

Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі ГУР МОУ.