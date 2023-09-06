Гуменюк розповіла про маневр росіян під час нічної атаки дронів

10:20 19 серпня Київ, Україна

У ніч проти суботи 19 серпня в Україні знову ширилася повітряна тривога. Очікувався ракетний удар із моря. Але, як розповіла представниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, це була спроба російських окупантів відвернути увагу та заплутати Сили протиповітряної оборони України.

За її словами, перед черговою атакою росіяни вивели у Чорне море носій крилатих ракет типу Калібр, проте насправді окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку.

"Ворог напружив ситуацію напередодні на півдні, вивівши ракетоносій, споряджений вісьмома Калібрами, на чергування в морі. Очевидно, це був (оманливий – ред.) маневр. Тому що атака відбулася пізніше на північному напрямку - ворог запустив Шахеди з Курського напряму", - пояснила вона.

Нагадаємо, в суботу вночі, 19 серпня, тривогу було оголошено в кількох східних областях через загрозу атаки дронами-камікадзе, а також ворожої авіації.

Пізніше у Повітряних силах попередили, що до України залітає нова група Шахедів. Згодом тривога швидко поширилася на захід.