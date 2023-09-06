Гуменюк: падіння російських дронів у Румунії – не перший випадок

"Факт був зафіксований, поінформована країна-сусід, що така небезпека існує і нами зафіксовано влучення. З нашого боку Україна як відкрита країна, ми відверто та чесно поінформували. Далі реагування має бути за сусідньою країною", – заявила Гуменюк.