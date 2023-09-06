Гуменюк: падіння російських дронів у Румунії – не перший випадок

16:50 04 вересня Київ, Україна

Наталія Гуменюк, керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, прокоментувала падіння російських дронів на території Румунії, наголосивши, що це не перший випадок, коли росія використовує географічну особливість Одеської області у контексті її близькості до кордону Румунії.

Вона зробила цю заяву в ході брифінгу 4 вересня, наголосивши, що ворог регулярно користується цією географічною особливістю, спрямовуючи дрони максимально близько до державного кордону.

Гуменюк зазначила, що відстань між Одеською областю та Румунією настільки невелика, що як сам дрон-камікадзе, так і наслідки його бойових дій можуть становити реальну загрозу сусідній країні.
 
"Факт був зафіксований, поінформована країна-сусід, що така небезпека існує і нами зафіксовано влучення. З нашого боку Україна як відкрита країна, ми відверто та чесно поінформували. Далі реагування має бути за сусідньою країною", – заявила Гуменюк.