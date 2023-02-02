Гуменюк оцінила удар росії по Україні з Чорного моря

Російські військові роблять маневри у Чорному морі. У зв'язку з цим окупанти можуть готуватися до нового ракетного удару по Україні.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
За словами Гуменюк, окупанти деякий час "грають м'язами в морі", демонструють свою присутність, імітують контроль ситуації, а потім заходять до пунктів базування, як правило, готуючись до маневрів з масованого ракетного удару.
На запитання, чи окупанти готуються до чергового ракетного удару, вона сказала: "Цілком ймовірно. У нашому випадку потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій".
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