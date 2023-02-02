Гуменюк оцінила удар росії по Україні з Чорного моря

10:28 02 лютого Київ, Україна





Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Російські військові роблять маневри у Чорному морі. У зв'язку з цим окупанти можуть готуватися до нового ракетного удару по Україні.Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк

"Зараз корабельне угруповання продовжує маневри та переформатування. Ми спостерігаємо, що зменшилася загальна кількість загального корабельного угруповання. Зараз - це 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, решту ж заведено до пунктів базування, що може свідчити, скоріше, про певну підготовку. Тому що ми вже неодноразово спостерігали таку послідовність їхніх дій", - сказала вона.



За словами Гуменюк, окупанти деякий час "грають м'язами в морі", демонструють свою присутність, імітують контроль ситуації, а потім заходять до пунктів базування, як правило, готуючись до маневрів з масованого ракетного удару.



На запитання, чи окупанти готуються до чергового ракетного удару, вона сказала: "Цілком ймовірно. У нашому випадку потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій".