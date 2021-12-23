Гуманітарна криза з водою в Криму придумала Росія

18:17 14 серпень Київ, Україна

У Криму є проблеми з поставками води тільки на військових базах окупантів, у мирних жителів кримського півострова проблем з водопостачанням немає.

Про це він повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

"Гуманітарного кризи з водою в Криму немає. Цю тезу про гуманітарну кризу придумала російська пропаганда для того, щоб переконувати світ, що треба подати воду до Криму. Люди, які проживають в Криму, мають доступ до води, і тому повторення наративу про гуманітарну кризу - це якраз посилення російського сигналу ", - заявив Кулеба.

У разі, якщо проблеми з водопостачанням стосуватимуться населення, Україна подумає, як можна допомогти.

"Але я хочу підкреслити, що відповідно до міжнародного права повну відповідальність за ситуацію на окупованій території несе держава-окупант", - сказав міністр.

Процес відновлення подачі води знаходиться під контролем.

"Тому ми абсолютно впевнено і спокійно говоримо про те, що відновлення подачі води в Крим можливо лише в контексті деокупацію півострова", - резюмував Кулеба.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, в якому випадку Україна дасть воду в Крим. Так, українців на півострові не кинуть в разі гуманітарної катастрофи, забезпечивши всім необхідним: їжею, медикаментами і водою, в тому числі.



Глава Кабміну звернув увагу, що постачати воду можуть лише українському населенню Криму.