Гуманітарна криза з водою в Криму придумала Росія

У Криму є проблеми з поставками води тільки на військових базах окупантів, у мирних жителів кримського півострова проблем з водопостачанням немає.
Про це він повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
У разі, якщо проблеми з водопостачанням стосуватимуться населення, Україна подумає, як можна допомогти.
Процес відновлення подачі води знаходиться під контролем.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, в якому випадку Україна дасть воду в Крим. Так, українців на півострові не кинуть в разі гуманітарної катастрофи, забезпечивши всім необхідним: їжею, медикаментами і водою, в тому числі.
Глава Кабміну звернув увагу, що постачати воду можуть лише українському населенню Криму.
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