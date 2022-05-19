Гуманітарної допомоги стає менше

15:15 19 травня Київ, Україна

Гуманітарна допомога стає вже не такою великою за вагою.

Обсяги гуманітарної допомоги Україні з Європи скорочуються щомісяця.



Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"За даними митниці, з кожним місяцем кількість такої допомоги зменшується: за березень – 183 тис. тонн; квітень – 122 тис. тонн; травень (до 17/05) – 61 тис. тонн", - зазначив Желєзняк.

Він пояснив причини такої тенденції чергами на митниці. Також гуманітарна допомога стає більш цільовою і, відповідно, не такою великою за вагою, адже вже не везуть так багато консервів, побутової хімії тощо. Крім того, набули чинності митні пільги, і частину товарів завозять не як гуманітарну допомогу.