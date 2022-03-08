ДСНС України з початку війни здійснила 2200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами

Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.
За добу підрозділами ДСНС здійснено 422 виїзди, у тому числі 198 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 64 особи.
Піротехніки ДСНС здійснили 63 притягнення, знешкоджено 605 ВНП.
Усього з початку війни підрозділи ДСНС здійснили понад 6 600 виїздів, зокрема, близько 2 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 280 осіб.
Піротехніки ДСНС здійснили 545 притягнень, знешкоджено 1329 ВНП.
Піротехніки ДСНС здійснили 63 притягнення, знешкоджено 605 ВНП.
Усього з початку війни підрозділи ДСНС здійснили понад 6 600 виїздів, зокрема, близько 2 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 280 осіб.
Піротехніки ДСНС здійснили 545 притягнень, знешкоджено 1329 ВНП.
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