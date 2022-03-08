ДСНС України з початку війни здійснила 2200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами

09:08 06 березень Київ, Україна

Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій зазнали об'єкти цивільної інфраструктури у Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

За добу підрозділами ДСНС здійснено 422 виїзди, у тому числі 198 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 64 особи.



Піротехніки ДСНС здійснили 63 притягнення, знешкоджено 605 ВНП.



Усього з початку війни підрозділи ДСНС здійснили понад 6 600 виїздів, зокрема, близько 2 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 280 осіб.



Піротехніки ДСНС здійснили 545 притягнень, знешкоджено 1329 ВНП.