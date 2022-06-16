Грузію підозрюють в обході антиросійських санкцій

13:42 16 червня Київ, Україна

Грузію запідозрили в обході антиросійських санкцій.

Про це заявила група українських депутатів, закликавши Сполучені Штати вжити заходів, але вони не надали додаткових подробиць чи конкретних прикладів.



Посольство Грузії у Вашингтоні заявило, що звинувачення "цілком помилкові".



Депутат Давід Арахамія, головний переговорник України з росією, заявив, що очікується, що українська делегація, яка відвідає Вашингтон, проведе зустрічі у Конгресі США, Державному департаменті та Міністерстві фінансів США з цього питання та інших тем.



3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти росії.