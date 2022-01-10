Грузія чекає Саакашвілі з "розпростертими обіймами"

17:33 27 серпень Київ, Україна

У парвітельстве Грузії миттєво відреагувала на заяву Саакашвілі про повернення на батьківщину, глава Мін'юсту Грузії заявила, що відомство вітає таке рішення екс-президента і з радістю зустріне його на кордоні, щоб затримати.

"Ми, звичайно, вітаємо, якщо він знайде сили в Грузії і прибуде до Грузії. Його безсумнівно на кордоні чекає процедура затримання та звичайно ж грузинська в'язниця. Він знаходиться в розшуку, і вироки, винесені проти нього декількома інстанціями, вступили в силу, які він може потім переглянути (перевірити), коли буде знаходиться в грузинській в'язниці ", - сказала Міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані.

сьогодні опублікував відео, в якому він говорить, що повертається. Так, повідомляється що третій президент Грузії