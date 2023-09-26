Грузія забороняє експорт автомобілів до росії з ЄС

З 26 вересня Грузія запровадила заборону на експорт, вивезення та транзит до росії автомобілів, які були ввезені з країн Європейського Союзу.
Про це повідомляє АРА.az, посилаючись на пресслужбу Міністерства фінансів Грузії.
Під заборону потрапили автомобілі з об'ємом двигуна понад 1,9 кубічного метра, а також гібридні та електричні автомобілі.
Ці обмеження були введені в контексті 11-го пакету санкцій, ухвалених Європейським Союзом щодо росії.
Про це повідомляє АРА.az, посилаючись на пресслужбу Міністерства фінансів Грузії.
Під заборону потрапили автомобілі з об'ємом двигуна понад 1,9 кубічного метра, а також гібридні та електричні автомобілі.
Ці обмеження були введені в контексті 11-го пакету санкцій, ухвалених Європейським Союзом щодо росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі