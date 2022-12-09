Грузія надасть гуманітарну допомогу Україні

18:18 09 грудня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що незабаром Україна отримає генератори як гуманітарну допомогу.



Про це 9 грудня повідомив грузинський портал.



Зазначається, що Міністерству економіки доручено виконати розпорядження у найкоротший термін. При цьому кількість генераторів та сума, виділена на їхнє придбання, поки що не названа.



Як заявив глава адміністрації уряду Реваз Джавелідзе, Тбілісі ніколи не нехтував допомогою Києву "в межах своїх можливостей".



Він також висловив подив щодо "незрозумілого хвилювання", яке виникло через час, необхідний для розгляду пропозицій щодо допомоги Україні.

"Через Мінекономіки буде здійснено відповідну закупівлю і запитане обладнання буде направлене для наших українських друзів", - наголосив Джавелідзе.

За його словами, на 1 грудня Грузія загалом витратила до 12 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.



Раніше тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов заявив, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергокризи, спричиненої обстрілом росії.