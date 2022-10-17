Грузія може розглянути питання скасування безвізового режиму з рф

14:20 17 жовтня Київ, Україна

Глава Грузії Саломе Зурабішвілі висловила занепокоєння у зв'язку з потоком росіян, що хлинув у країну, зокрема, після оголошення мобілізації в Росії.

«Не можу сказати, що це небезпека, але це явно виклик. Не виключено, що нам доведеться переглянути безвізовий режим, який у сьогоднішніх умовах є досить ліберальним», - сказала Зурабішвілі (цитата з ТАРС). За її словами, остаточне рішення має ухвалити «уряд разом із суспільством».

Раніше опозиційні партії Грузії та низка неурядових організацій закликали владу запровадити візовий режим для громадян Росії, обмеживши час їхнього перебування в країні до трьох місяців.



Після початку війни в Україні Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків для релокації росіян. За даними МВС країни, у березні-червні сюди в'їхали близько 278 тисяч громадян Росії, з них близько 50 тисяч залишилися в країні.



Оголошена 21 вересня "часткова" мобілізація призвела до нової хвилі еміграції. На російсько-грузинському кордоні утворилися багатокілометрові черги. Деякі стояли у пробці по кілька діб. Щоб зменшити завантаженість, на територію Північної Осетії перестали пропускати автомобілі з інших регіонів.



МВС Грузії повідомляло, що лише з 17 по 26 вересня до країни в'їхали майже 80 тисяч громадян Росії. За даними Національної адміністрації туризму республіки, за весь місяць республіка прийняла 163 тисячі росіян.



При цьому голова правлячої партії «Грузинська мрія — Демократична Грузія» Іраклій Кобахідзе запевняв, що мобілізація у Росії не стане приводом для скасування безвізового режиму.

"Це питання в жодному ключі не розглядається", - говорив він.

Грузія скасувала візи для росіян у 2012 році. Тодішній президент Михайло Саакашвілі пояснив це на користь розвитку туризму. Росіяни можуть перебувати біля республіки протягом року.



Президент Росії Володимир Путін ввів візовий режим з Грузією в 2000 році, заявивши про терористичну загрозу. Дипвідносини між країнами були розірвані в 2008 році через те, що росія визнала "незалежність" Абхазії та Південної Осетії. Після антиросійських протестів у Тбілісі у 2019 році путін розпорядився припинити пряме авіасполучення з республікою. Пропускний пункт "Казбегі-Верхній Ларс" - єдиний легальний спосіб потрапити до Грузії з Росії по землі.