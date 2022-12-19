Група "Вагнера" ​​використовує ув'язнених як витратний матеріал - британська розвідка

09:14 19 грудня Київ, Україна

В останні місяці ПВК "Вагнера" розробила наступальну тактику, в якій велику кількість погано навчених засуджених використовує як витратний матеріал.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

"Російське військове угруповання Вагнера продовжує відігравати важливу роль у бойових діях навколо міста Бахмут у Донецькій області. В останні місяці ПВК розробила наступальну тактику, щоб використати велику кількість погано навчених завербованих засуджених", - йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що окремі бійці, ймовірно, отримують смартфони або планшети, що показують певну вісь просування та мету нападу, накладені на комерційні супутникові зображення.

"На рівні взводу і вище командири, швидше за все, залишаються в укритті та віддають накази по радіозв'язку, отримуючи інформацію по відео з невеликих безпілотних літальних апаратів", - зазначили у відомстві.

За даними розвідки, окремим особам та підрозділам наказано рухатися заздалегідь спланованим маршрутом, часто з вогневою підтримкою, але рідше поряд із бронетехнікою. Оперативникам "Вагнера", які самовільно відхиляються від намічених маршрутів атаки, швидше за все, загрожує смертна кара.