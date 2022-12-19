Група "Вагнера" ​​використовує ув'язнених як витратний матеріал - британська розвідка

В останні місяці ПВК "Вагнера" розробила наступальну тактику, в якій велику кількість погано навчених засуджених використовує як витратний матеріал.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
"Російське військове угруповання Вагнера продовжує відігравати важливу роль у бойових діях навколо міста Бахмут у Донецькій області. В останні місяці ПВК розробила наступальну тактику, щоб використати велику кількість погано навчених завербованих засуджених", - йдеться у повідомленні.
У британській розвідці зазначили, що окремі бійці, ймовірно, отримують смартфони або планшети, що показують певну вісь просування та мету нападу, накладені на комерційні супутникові зображення.
"На рівні взводу і вище командири, швидше за все, залишаються в укритті та віддають накази по радіозв'язку, отримуючи інформацію по відео з невеликих безпілотних літальних апаратів", - зазначили у відомстві.
За даними розвідки, окремим особам та підрозділам наказано рухатися заздалегідь спланованим маршрутом, часто з вогневою підтримкою, але рідше поряд із бронетехнікою. Оперативникам "Вагнера", які самовільно відхиляються від намічених маршрутів атаки, швидше за все, загрожує смертна кара.
"Ця жорстока тактика спрямована на збереження рідкісних активів "Вагнера" - досвідчених командирів та бронетехніки - за рахунок доступніших новобранців, яких організація оцінює як витратний матеріал", - йдеться у повідомленні.
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