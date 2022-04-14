Група ССО України підірвала міст із російською технікою, що прямувала до Ізюму

За даними українських військових, було знищено автомобіль «Тигр», КамАЗ та три «Урали».

"Встановивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкта, що найбільше підходить для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі - кропітка професійна робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквівалента. Заклавши вибухівку у певне місце, оператори ССО України чекали на ворога, який нічого не підозрюючи їхав на зустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили за певним задумом, знищивши всю ворожу колону. Підірвавши міст із росіянами, наші оператори за допомогою БПЛА підтвердили ураження мети. Після цього справу завершили наші колеги із Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.