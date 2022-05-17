Група слідчих приїхала в Україну для розслідування злочинів РФ

Група експертів Гаазького трибуналу прибула до України для участі у розслідуванні.
Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан анонсував, що направив в Україну групу судово-медичних експертів для участі у розслідуванні військових злочинів.
Про це повідомляє прокурор МКС у заяві, поширеній у вівторок 17 травня.
За словами прокурора, під час цієї місії його Офіс зосередиться на низці основних завдань, спрямованих на "прискорення незалежних розслідувань та зміцнення синергії слідчих дій із національною владою на місцях в Україні".
Експерти повинні зібрати свідчення, що стосуються військових нападів, які можуть бути злочинами Римського статуту.
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