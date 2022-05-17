Група слідчих приїхала в Україну для розслідування злочинів РФ

19:15 17 травня Київ, Україна

Група експертів Гаазького трибуналу прибула до України для участі у розслідуванні.



Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан анонсував, що направив в Україну групу судово-медичних експертів для участі у розслідуванні військових злочинів.



Про це повідомляє прокурор МКС у заяві, поширеній у вівторок 17 травня.



За словами прокурора, під час цієї місії його Офіс зосередиться на низці основних завдань, спрямованих на "прискорення незалежних розслідувань та зміцнення синергії слідчих дій із національною владою на місцях в Україні".

"Я можу підтвердити, що сьогодні мій Офіс направив в Україну групу з 42 слідчих, судово-медичних експертів та допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та надання підтримки національним властям України.. Це масштабне разове розгортання мого Офісу на місцях з моменту його створення", - йдеться в заяві прокурора.



Експерти повинні зібрати свідчення, що стосуються військових нападів, які можуть бути злочинами Римського статуту.